أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، عن الحصول على تسهيلات مصرفية بديلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 3.6 مليار ريال من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل 12 عاماً شاملة فترة سماح تمتد حتى شهر مايو من عام 2021.

وأضافت أن الهدف من التمويل هو إعادة جدولة ديون قائمة على الشركة بالحصول على اشتراطات ومتطلبات ومدة سداد أفضل، لتسوية قروض أخرى، وذلك فيما يصب في مصلحة الشركة ومساهميها.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بقيمة 3.6 مليار ريال.

كانت النتائج المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، قد أظهرت تحولها للخسارة خلال الربع الثالث بعد تسجيلها خسائر بنحو 610 ملايين ريال مقابل أرباح بـ394 مليون ريال كانت سجلتها الشركة في الربع نفسه من العام الماضي.

أما على مستوى أرباح الشركة بفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد منيت بخسارة قدرها 3.842 مليار ريال مقابل ربح قدره 343 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما بلغت الخسائر المتراكمة نحو2.81 مليار ريال لتمثل نحو 32.05% من رأس المال البالغ 8.760 مليار ريال.