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"دله الصحية" تستحوذ على 78% من مركز مكة الطبي

دله الصحية
شركة دله للخدمات الصحية- "دله الصحية"
سوق السعودية

"دله الصحية" تستحوذ على 78% من مركز مكة الطبي

ليصبح إجمالي ملكيتها 86.1%

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية"، اليوم الثلاثاء، عن اكتمال شراء أسهم تعادل 78.59% في شركة مركز مكة الطبي.

وقالت "دله" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه جرى نقل أسهم المساهمين البائعين إليها، كما تسعى لشراء كامل أسهم الشركة مستقبلاً.

وكانت "دله" قد أعلنت نهاية يونيو 2020، عن توقيع اتفاقية نهائية بشراء أسهم في شركة مركز مكة الطبي تمثل 78.59% بقيمة 161.1 مليون ريال ليصبح إجمالي ملكيتها 86.1% من رأس مال مركز مكة الطبي.

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وقالت "دله"، إن إبرام الصفقة يندرج ضمن الخطة التوسعية لشركة دله لتعزيز مكانتها السوقية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الصفقة.

وكان صافي ربح شركة دله للخدمات الصحية- "دله الصحية"، قد ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 102.3%، ليصل إلى 53.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 26.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح "دله الصحية" بنسبة 3.76% ليصل إلى 80 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 77.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

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