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عطاء تشتري مدارس العلم العالمية بـ 40 مليون ريال

عطاء التعليمية
شعار عطاء التعليمية
سوق السعودية

عطاء تشتري مدارس العلم العالمية بـ 40 مليون ريال

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العربية.نت

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أعلنت شركة عطاء التعليمية عن قيامها بشراء شركة مدارس العلم العالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة) بقيمة 40 مليون ريال.

وذكرت عطاء التعليمية في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقية شراء كامل حصص شركة العلم العالمية (شركة ذات مسؤولية محدودة).

جاءت هذه الخطوة بعد إتمام إجراءات الدراسة النافية للجهالة عن طريق مكتب استشاري مستقل.

وتمتلك شركة مدارس العلم العالمية وتشغل مجمع مدارس العلم بحي السليمانية بمدينة الرياض.

كما أن المجمع التعليمي يشمل جميع المراحل التعليمية للبنين والبنات من مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية (KG-G12).

وتأتي صفقة الاستحواذ هذه توافقا مع استراتيجية "عطاء التعليمية " للتوسع في خدمات القطاع التعليمي بهدف تعظيم العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

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