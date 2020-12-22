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"دريك" تستكمل المرحلة الأولى من خطة إعادة هيكلة الديون

دريك آند سكل
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"دريك" تستكمل المرحلة الأولى من خطة إعادة هيكلة الديون

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العربية.نت

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أكدت شركة "دريك آند سكل إنترناشونال" أنها استكملت المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة والمتعلقة في عملية "مطالبات الدائنين"، حيث تم التواصل مع جميع الدائنين (الدائنين الماليين والتجاريين) وطلب منهم تسجيل إثبات مطالباتهم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن الخبير المعتمد من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي قام بمراجعة كافة المطالبات وتوثيقها وتسجيلها، وتم تسليم التقرير الذي يحتوي على قائمة بالدائنين ومبالغ المطالبات إلى اللجنة بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وبتوصية من الخبير بنشر نتائج مطالبات بعد مراجعتها واعتمادها في الصحف المحلية بنهاية شهر ديسمبر 2020.

وأوضحت أنه ستتم المباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إعادة الهيكلة بعد الحصول على موافقة اللجنة للإعلان عن النتائج، حيث ستقوم الشركة بدعوة الدائنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخاص بدائني الشركة والشركات التابعة لها ("اجتماع جميع الدائنين") في شهر يناير 2021 وذلك لعرض خطة إعادة الهيكلة والتصويت عليها. وستقوم الشركة بعد ذلك بالإفصاح عن نتائج التصويت بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة والسادة هيئة ا لأوراق المالية والسلع.

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وأكدت أن عمليات الشركة وشركاتها التابعة التشغيلية ما زالت قائمة ومشاريعها قيد التنفيذ، خصوصا عقود مشاريع الشركة في أبوظبي مثل الريم مول وعقود ذراع الشركة العاملة في المياه والطاقة في عدة دول، وان الشركة سوف تقوم بإبقاء المساهمين على اطلاع باخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع وعملية اعادة الهيكلة عن طريق إفصاحات الشركة على موقع سوق دبي المالي.

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