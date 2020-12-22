أعلنت الشركة السعودية للأسماك اليوم الثلاثاء عن صدور الأمر السامي بالموافقة على نقل ملكية قطعتي أرض في الرياض وجدة لصالح الشركة مقابل حصة لصندوق الاستثمارات العامة في رأس المال.

ووفقاً لبيان الشركة المرسل لهيئة السوق المالية "تداول"، حصلت الشركة على صك ملكية القطعة الأولى من كتابة العدل، في مدينة الرياض بمساحة قدرها 6263,96 م2.

كما تتابع الشركة إكمال إفراغ الأرض الخاصة بموقع الشركة في مدينة جدة والتي مازالت إجراءات متابعة المعاملة جارية مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت السعودية للأسماك أنه بمجرد الحصول على إصدار صك القطعة الثانية في مدينة جدة، ستبدأ في عملية إدراج قيمة الأرضين في رأسمال الشركة لصالح الدولة.

وستقوم الشركة بهذه الخطوة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة والقيام بعملية إعادة التقييم، وكذلك تعيين المستشار المالي لإكمال العملية.

كما سيتم تقييم الأثر المالي والإعلان عنه بعد إكمال إعادة تقييم الأرضين وعملية تضمين القيمة في رأس المال.