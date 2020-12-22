قال الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" إن شركة الأدوية الألمانية واثقة من أن لقاح فيروس كورونا الخاص بها فعال ضد السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا، لكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات للتأكد تماما.

وأضاف أوغور شاهين اليوم الثلاثاء: "لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان لقاحنا قادرا أيضا على توفير الحماية من هذا النوع الجديد. لكن نظرا لأن البروتينات الموجودة في السلالة الجديدة هي 99%، وهي نفس النسبة في السلالات السائدة، فإن بيونتك لديها ثقة علمية في اللقاح".

وأشار شاهين إلى أن بيونتك تجري حاليًا المزيد من الدراسات، وتأمل في التأكد من ذلك في غضون الأسابيع المقبلة. وصرح قائلا "احتمال نجاح لقاحنا مرتفع نسبيًا".

ولقاح بيونتك، الذي تم تطويره مع شركة الأدوية الأميركية "فايزر"، مصرح باستخدامه في أكثر من 45 دولة، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وأكد مختبر بايونتيك، اليوم الثلاثاء، أنه قادر على توفير لقاح جديد "خلال 6 أسابيع" في حال تحوّل الفيروس، مشيراً إلى أن اللقاح الحالي فعال مع السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

وأقرت المفوضية الأوروبية، أمس، الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر ـ بيونتيك"، وزفت وكالة الأدوية الأوروبية بشرى أن لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة من الفيروس، إذ قالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحافي بشأن لقاحات كورونا، إن الأدلة أثبتت أن فوائد لقاح فايزر أكبر من أضراره، مشيرة إلى أن لا أدلة على عدم فعالية اللقاح ضد السلالة المتحورة الجديدة".

وبدأ عدد من دول العالم حملات تطعيم بلقاح من شركتي "فايزر" و"بايونتك"، ومنها المملكة العربية السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، لا سيما بعد اعتماده وتأكيد فعاليته ضد فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتحور من جديد في بريطانيا، أولى الدول التي بدأت التطعيم بلقاح "فايزر - بايونتك".

وبينما بدأ العالم يتخوف من السلالة الجديدة من الفيروس التي تشير النتائج الأولية إلى أنها أكثر خطرا من النسخة الأولى للفيروس، أعلنت روسيا أيضاً، أن لقاح سبوتنيك الخاص بها فعال ضد السلالة المتحورة من كورونا.