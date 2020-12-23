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تبريد للعربية: لدينا حق إنشاء محطة رابعة في "السعديات - أبوظبي"

أبوظبي

تبريد للعربية: لدينا حق إنشاء محطة رابعة في "السعديات - أبوظبي"

محطات جزيرة السعديات ستضيف 5% عائدا لمحفظة تبريد بدءا من 2021

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العربية.نت

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أكد الرئيس المالي التنفيذي في الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، عادل سالم الواحدي، في مقابلة مع "العربية" أن توسعات الشركة في جزيرة السعديات بأبوظبي تشمل قدرات ستبلغ 88 ألف طن من التبريد من خلال 3 محطات مع الحق بإنشاء محطة رابعة.

وأشار الواحدي إلى توقيع تبريد اتفاقية مع شركة الدار العقارية، لشراء أصول التبريد في المناطق التابعة للدار في جزيرة السعديات، مقابل 963 مليون درهم. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من العام 2021.

ووصف الواحدي جزيرة السعديات بأنها وجهة سياحية واقتصادية وهناك خطط طموحة من الحكومة لتنميتها، متوقعاً أن تضيف هذه الصفقة لمحفظة شركة تبريد 5% على الدخل الصافي ابتداء من 2021.

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وقال الواحدي إن الجزيرة في طور النمو، وستنمو بمعدلات قياسية، وهذه الصفقة لنا فيها ستكون خطوة بداية، موضحا أن شركة تبريد تعد الثانية في السوق الإماراتي بحصة سوقية تصل إلى 30%.

وأوضح ان تبريد أصدرت سندات بقيمة 500 مليون دولار لهذا الغرض من التوسعات التي جرت في جزيرة السعديات، وأيضا للنظر تمويل خططها المستقبلية.

وأشار إلى الخطط المستقبلية للنمو والتوسعات، موضحا أن 70% من أعمال تبريد تتركز في الإمارات، ولدى الشركة تواجد في بقية دول الخليج.

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