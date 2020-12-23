أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" - إحدى الشركات التابعة لمبادلة للاستثمار، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع "نور نافوي" للطاقة الشمسية" أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية يمول بنجاح في أوزبكستان.

وجرى توقيع اتفاقيات القروض والضمانات لتمويل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 ميغاواط، عبر مراسم افتراضية، شهدها ممثلون عن شركة "مصدر" ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الآسيوي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، شكرات فافايف، إن المشروع سيساهم في دعم قطاع مشاريع الطاقة المستقلة في أوزبكستان وزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة. نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.

وكانت "مصدر" قد فازت العام الماضي بعطاء تطوير مشروع "نور نافوي" في إطار برنامج "توسيع الطاقة الشمسية" وذلك بعد تقديمها أقل سعر لتكلفة إنتاج الكهرباء كما وقعت في شهر نوفمبر عام 2019 اتفاقية لشراء الطاقة واتفاقية دعم حكومي مع كل من الشركة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان والحكومة الأوزبكية لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل محطة الطاقة الشمسية في منطقة "نافوي".

وأسست "مصدر" أيضا شركة "نور نافوي" للطاقة الشمسية كشركة محلية مكلفة بتسليم محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المقرر أن تدخل حيز التشغيل في الربع الثالث من عام 2021 كما ستقوم الشركة المنفذة للمشروع بمهام تشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 عاما.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي، إن إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع "نور نافوي" للطاقة الشمسية يعتبر خطوة مهمة تدعم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في أوزبكستان.

ويأتي المشروع ضمن حزمة مشاريع للطاقة النظيفة اتفقت عليها "مصدر" مع الحكومة الأوزبكية، في إطار برنامج التعاون الموسع الذي يجمع بين أوزبكستان وشركة "مبادلة" للاستثمار والذي يشمل ثلاث قطاعات استراتيجية رئيسية للطاقة من بينها قطاع الطاقة المتجددة.