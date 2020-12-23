  • مباشر
اللغة

إل جي تتجه للسيارات.. تؤسس مشروعاً مشتركاً بمليار دولار

السيارات الكهربائية

إل جي تتجه للسيارات.. تؤسس مشروعاً مشتركاً بمليار دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم شركة إل جي تحويل بعض أعمالها المتخصصة في مكونات السيارات الكهربائية إلى مشروع مشترك جديد مع شركة ميغنا إنترناوشونال Magna International الكندية تصل تكلفته إلى نحو مليار دولار.

وستمتلك ميغنا 49% من المشروع بقيمة 453 مليون دولار، في حين ستمتلك شركة إل جي الحصة المتبقية.

وسينتج المشروع المشترك المحركات الكهربائية والمحولات إلى جانب أنظمة الدفع الكهربائي في مصانع في مدينة إنشون بكوريا الجنوبية، ونانجينغ في الصين، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

اليورو والدولار الأسترالي يرتفعان مع تجاهل تهديدات ترمب أسواق المال خطط تحفيز اليورو والدولار الأسترالي يرتفعان مع تجاهل تهديدات ترمب

يأتي ذلك بعد الإعلان عن أن شركة أبل حددت هدفاً جديداً بحلول عام 2024 يتمثل في إنتاج سيارة ركاب كهربائية ذاتية القيادة، تعمل بتقنية بطاريات خاصة بها كلياً، وفقاً لتقرير جديد.

ومن الأمور المركزية في طموحات "أبل" الخاصة بهذا المجال المختلف كلياً لشركة التكنولوجيا الأميركية، تصميم جديد للبطارية يمكن أن يقلل بشكل جذري من تكلفة البطاريات ويزيد من نطاق السيارة، ووفقاً لما أكدته وكالة "رويترز" في تقريرها.

وقال أحد المصادر لـ"رويترز" عن تكنولوجيا بطاريات "أبل": "إنه المستوى التالي.. مثل المرة الأولى التي رأيت فيها iPhone".

وتأتي خطط السيارات ذاتية القيادة من عملاق التكنولوجيا الأميركي، في وقت كانت الشركة التي يقودها تيم كوك تبحث بشكل يائس عن طرق لتنويع عائداتها مع تباطؤ مبيعات هاتف iPhone.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مصر تبدأ مشروعاً كبيراً لتطوير مصر تبدأ مشروعاً كبيراً لتطوير "القاهرة التاريخية"
كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح

الأكثر قراءة

قصة قصة "الساحر المصري" وخنقه ابنته حتى الموت في نيويورك
جريمة أخرى جريمة أخرى "غامضة" لمصور بلبنان.. هل لها علاقة بمرفأ بيروت؟
عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة
بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها
سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها
هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد

قبل أن تذهب

متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟
متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟

اكتشف المزيد