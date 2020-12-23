تعتزم شركة إل جي تحويل بعض أعمالها المتخصصة في مكونات السيارات الكهربائية إلى مشروع مشترك جديد مع شركة ميغنا إنترناوشونال Magna International الكندية تصل تكلفته إلى نحو مليار دولار.

وستمتلك ميغنا 49% من المشروع بقيمة 453 مليون دولار، في حين ستمتلك شركة إل جي الحصة المتبقية.

وسينتج المشروع المشترك المحركات الكهربائية والمحولات إلى جانب أنظمة الدفع الكهربائي في مصانع في مدينة إنشون بكوريا الجنوبية، ونانجينغ في الصين، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن أن شركة أبل حددت هدفاً جديداً بحلول عام 2024 يتمثل في إنتاج سيارة ركاب كهربائية ذاتية القيادة، تعمل بتقنية بطاريات خاصة بها كلياً، وفقاً لتقرير جديد.

ومن الأمور المركزية في طموحات "أبل" الخاصة بهذا المجال المختلف كلياً لشركة التكنولوجيا الأميركية، تصميم جديد للبطارية يمكن أن يقلل بشكل جذري من تكلفة البطاريات ويزيد من نطاق السيارة، ووفقاً لما أكدته وكالة "رويترز" في تقريرها.

وقال أحد المصادر لـ"رويترز" عن تكنولوجيا بطاريات "أبل": "إنه المستوى التالي.. مثل المرة الأولى التي رأيت فيها iPhone".

وتأتي خطط السيارات ذاتية القيادة من عملاق التكنولوجيا الأميركي، في وقت كانت الشركة التي يقودها تيم كوك تبحث بشكل يائس عن طرق لتنويع عائداتها مع تباطؤ مبيعات هاتف iPhone.