أعلنت شركة أسمنت الجوف عن توقيع عقد مع شركة سليمان بن صالح المهيلب وأبناؤه، وهي شركة مساهمة مقفلة، بقيمة 60 مليون ريال.

وقالت أسمنت الجوف في بيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن موضوع العقد هو بيع وتوريد الأسمنت لشركة سليمان بن صالح المهيلب وأبناؤه، وينتهي العقد في 22 من شهر المحرم 1443هـ.

وتوقعت أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على المبيعات خلال فترة الاتفاقية، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.

كانت أرباح شركة أسمنت الجوف قد ارتفعت إلى 8.22 مليون ريال في الربع الثالث من 2020، مقابل 1.12 مليون ريال في الربع المماثل من 2019، بارتفاع 643.4%، بسبب ارتفاع كمية وقيمة المبيعات، بعد أن سجلت نحو 68.9 مليون ريال في الربع الثالث، بارتفاع 155.5% عن الربع المماثل من 2019.

وارتفع صافي ربح أسمنت الجوف بعد الزكاة والضريبة بنسبة 1030%، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 30.68 مليون ريال، مقارنة بنحو 2.71 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.