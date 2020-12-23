  • مباشر
اللغة

الصمعاني توزع 1.25 مليون ريال على المساهمين

الصمعاني
مقر شركة الصمعاني
سوق السعودية

الصمعاني توزع 1.25 مليون ريال على المساهمين

عن أرباح 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، اليوم الأربعاء، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إجمالي المبلغ الذي ستقوم بتوزيعه 1.25 مليون ريال على 2.5 مليون سهم، ليصل بذلك نصيب السهم من الأرباح نحو 0.5 ريال للسهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح
هكذا حاول هتلر القضاء على الكريسماس.. وفشل هكذا حاول هتلر القضاء على الكريسماس.. وفشل

الأكثر قراءة

قصة قصة "الساحر المصري" وخنقه ابنته حتى الموت في نيويورك
جريمة أخرى جريمة أخرى "غامضة" لمصور بلبنان.. هل لها علاقة بمرفأ بيروت؟
عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة
بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها
سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها
هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد

قبل أن تذهب

متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟
متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟

اكتشف المزيد