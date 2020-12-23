أعلنت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، اليوم الأربعاء، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إجمالي المبلغ الذي ستقوم بتوزيعه 1.25 مليون ريال على 2.5 مليون سهم، ليصل بذلك نصيب السهم من الأرباح نحو 0.5 ريال للسهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.