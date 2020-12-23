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اليمامة للحديد توصي بتوزيع 51 مليون ريال على المساهمين

اليمامة للصناعات الحديدية
شعار شركة اليمامة للصناعات الحديدية
سوق السعودية

اليمامة للحديد توصي بتوزيع 51 مليون ريال على المساهمين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد"، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 م، بواقع ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وقالت "اليمامة للحديد" في بيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 50.8 مليون ريال لعدد 50.8 مليون سهم.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي يعلن لاحقاً، وبالمثل إعلان تاريخ التوزيع.

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كانت شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد"، قد أعلنت عن تحولها لتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بقيمة 50.66 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 39.88 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت الشركة، إن التحول للربحية بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 94.67% مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 105.5% و95.2% على التوالي مدعومة بالقوة التنافسية لتكلفة حديد التسليح والأنابيب وتلبية احتياجات السوق خلال جائحة كورونا.

ويعود كذلك إلى ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 115.5% و 92.4% على التوالي، وذلك لتحسن مبيعات الأبراج والأعمدة والزيادة في مبيعات مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية والناتج عن الالتزام بجداول توريدات مشروع حديقة دبي.

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