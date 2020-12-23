وافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، على طلب زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من 350 مليون ريال إلى 470.66 مليون ريال؛ عبر إصدار نحو 12.066 مليون سهم عادي، لغرض دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني ونقل جميع أصول شركة "سوليدرتي" والتزاماتها إلى شركة "الجزيرة تكافل" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وقالت الهيئة في بيان، إن تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني سينشر قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني، ويجب أن يحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة الجزيرة تكافل تعاوني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض، بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني إلى مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بشأن عملية دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني ونقل جميع أصول شركة سوليدرتي السعودية للتكافل والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وكذلك سوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة الجزيرة تكافل تعاوني إلى مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل لدمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

وفي حال موافقة مساهمي شركة الجزيرة تكافل تعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.