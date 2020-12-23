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"الدار العقارية" توقع اتفاقية لبيع أصولها للتبريد في أبوظبي

مشاريع الدار العقارية
أحد مشاريع الدار العقارية
شركات

"الدار العقارية" توقع اتفاقية لبيع أصولها للتبريد في أبوظبي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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وقعت شركة الدار العقارية اتفاقية مع الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، لبيع أصول تبريد المناطق التابعة لها في جزيرة السعديات، مقابل 963 مليون درهم.

وتوقعت "الدار" أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من العام 2021، مشيرة إلى أن ذلك سيحقق لها معدل عائد داخلي بنسبة 40% من أصل قيمة استثمارها الأساسي، بحسب بيان صحافي للشركة.

وأوضحت أنها ستُوظّف عائدات الصفقة لتعزيز نمو محفظة الشركة المتنوعة التي تضم عقارات عالية الجودة ومُدرّة للإيرادات.

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وكانت "الدار العقارية" استحوذت على شركة "السعديات لتبريد المناطق" بالكامل وحصّة بنسبة 85% في "شركة السعديات للتبريد" في العام 2018، وذلك كجزء من صفقة استحواذ شاملة على أصول "شركة التطوير والاستثمار السياحي".

وتوفر شركة "السعديات لتبريد المناطق" و"شركة السعديات للتبريد" محفظة من مشاريع التبريد في جزيرة السعديات بأبوظبي، وسيكون ذلك أول المشاريع التي تحصل على الترخيص الجديد في أبوظبي.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "ستعود الصفقة بالفائدة على كلا الطرفين. وتتميز استراتيجيتنا الخاصة بالتخارج من أصولنا الاستثمارية بكونها توفر قيمة مجزية لصالح مساهمي الدار".

وأضاف الذيابي: "تقدم الصفقة مثالاً واضحاً على التزامنا بتحقيق أفضل العوائد على استثماراتهم".

وأشار بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: "تشكل هذه الصفقة دليلاً بارزاً على العلاقة القوية مع شركة الدار".

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