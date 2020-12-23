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فايزر ستزود أميركا بـ 100 مليون جرعة لقاح إضافية

فايزر-بايونتيك - فرانس برس
عينات من لقاح فايزر - بيونتيك
فيروس كورونا

فايزر ستزود أميركا بـ 100 مليون جرعة لقاح إضافية

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العربية.نت

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أعلنت شركة فايزر أنها ستزود أميركا بـ 100 مليون جرعة لقاح فايزر - بيونتيك إضافية قبل منتصف العام المقبل.

ومنذ 10 أيام، بدأت فايزر ضخ شحنات محملة بحاويات في حجم حقيبة السفر تحتوي على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة.

وفي ألمانيا، قال مسؤولو الصحة، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت رقما قياسيا جديدا محبطا ليوم واحد لوفيات كوفيد – 19 بنحو 962 حالة وفاة.

كما أبلغت وكالة مكافحة الأمراض في البلاد، معهد روبرت كوخ، عن 24740 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

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شهدت ولاية ساكسونيا شرقي البلاد أعلى معدلات الإصابة، وبدأت المستشفيات المكتظة بنقل المرضى إلى مناطق أخرى.

وتشير الأرقام إلى أن ولاية ساكسونيا لديها أكثر من 414 حالة لكل مئة ألف نسمة، أي أكثر من ضعف المعدل على المستوى الوطني.

في محاولة للحد من انتشار الفيروس، أغلقت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي معظم المتاجر، وشددت القواعد المتعلقة بالاتصالات الاجتماعية، وحثت المواطنين على التفكير مرتين قبل السفر لرؤية الأقرباء خلال عيد الميلاد.

بالنسبة لأولئك الذين يسافرون، أوصت السلطات بالعزل الذاتي لمدة أسبوع أولا ثم إجراء اختبار كوفيد – 19 قبل ركوب القطارات والطائرات والسيارات على الطرق السريعة لزيارة الأقرباء خلال فترة الأعياد.

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