  • مباشر
اللغة

الأهلي التجاري وسامبا يسعيان للموافقات النظامية اللازمة للاندماج

الأهلي التجاري ومجموعة سامبا جديد مناسب
الأهلي التجاري ومجموعة سامبا
بنوك السعودية

الأهلي التجاري وسامبا يسعيان للموافقات النظامية اللازمة للاندماج

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، اليوم الخميس، عن آخر التطورات بشأن صفقة الاندماج المحتملة بينهما.

وقال البنكان في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنهما يعملان حالياً على الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة للاندماج بما في ذلك موافقة البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للمنافسة، ووزارة التجارة، وشركة السوق المالية السعودية "تداول".

وبحسب البيان، فإن اللجنة المعنية بإعداد خطة دمج أعمال البنكين وافقت على دمج سامبا كابيتال وشركة الأهلي المالية بعد إتمام اندماج البنكين، على أن يتم تحديد هيكل الدمج وتوقيته وكافة تفاصيله الأخرى في وقتٍ لاحق.

سهم علي بابا يهوي بعد فتح تحقيق حول مزاعم بالاحتكار أسواق المال اقتصاد الصين سهم علي بابا يهوي بعد فتح تحقيق حول مزاعم بالاحتكار

وأوضح البنكان أن صدور قرار اللجنة لا يعني بالضرورة أن دمج سامبا كابيتال وشركة الأهلي المالية سوف يتم، إذ يخضع ذلك لإتمام اندماج البنكين والحصول على الموافقات النظامية اللازمة، وغير ذلك من الإجراءات والخطوات الأخرى.

وكان البنكان قد وقعا اتفاقية اندماج ملزمة مع نصت على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ومن المتوقع أن يؤدي اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إلى تكوين ثالث أكبر بنك في الخليج، والأكبر في السعودية.

وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية بقيمة أصول تبلغ 837 مليار ريال والتي تعادل 223 مليار دولار أميركي، مما سيضع البنك الدامج في مركز متميز قادر على تعزيز مساهمته في التحول الإيجابي للقطاع المصرفي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية تبلغ 171 مليار ريال سعودي بما يعادل 46 مليار دولار، وعلى الصعيد المحلي، سيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة من خلال خدمة حوالي 25% من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم
خطوة غريبة من تويتر تجاه بايدن.. حذف ملايين المتابعين خطوة غريبة من تويتر تجاه بايدن.. حذف ملايين المتابعين

الأكثر قراءة

هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد
طفرات كورونا تسابق لقاحاته.. بريطانيا ترصد تحورا ثانيا طفرات كورونا تسابق لقاحاته.. بريطانيا ترصد تحورا ثانيا
لقطات مسربة للحظة وصول واغتيال قاسم سليماني لقطات مسربة للحظة وصول واغتيال قاسم سليماني
كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح
8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة 8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة
الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط

قبل أن تذهب

هل تستغل تركيا سحب أميركا قواتها من الصومال؟
هل تستغل تركيا سحب أميركا قواتها من الصومال؟

اكتشف المزيد