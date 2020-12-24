تراجع صافي أرباح شركة الأعمال التطويرية الغذائية "التطويرية الغذائية"، بنسبة 73.2% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 661.2 ألف ريال، مقارنة بنحو 2.46 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر نحو 2.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الربح للربع الثالث من عام 2020 مقارنة بصافى الربح للربع الثالث من عام 2019 يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بنسبة 20% لتسجل 29.67 مليون ريال، وزيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 18% على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وتحولت الشركة لتحقيق صافي خسارة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بنحو 5.35 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 6.16 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وأرجعت الشركة الخسارة بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بنسبة 27% إلى 78.36 مليون ريال، مقارنة بنحو 107.76 مليون ريال في التسعة أشهر المماثلة من 2019، بسبب القرارات الصادرة بالربع الثانى من عام 2020 من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.