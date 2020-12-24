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استقالة الرئيس التنفيذي لـ"بتروكيم" لرئاسته "المجموعة السعودية"

الوطنية للبتروكيماويات
الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"
سوق السعودية

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"بتروكيم" لرئاسته "المجموعة السعودية"

تكليف فهد عبدالله الذيبان بمهام الرئيس التنفيذي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" عن استقالة الرئيس التنفيذي عبد الرحمن صالح السماعيل، بعد استقالته من منصب العضو المنتدب نظراً لتوليه منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.

وقالت "بتروكيم" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة وافق على الاستقالة بتاريخ 24 ديسمبر 2020 وتسري من 31 ديسمبر 2020، مع استمراره كعضو مجلس إدارة في "بتروكيم".

ووافق المجلس على تكليف فهد عبدالله الذيبان بمهام الرئيس تنفيذي للشركة على أن يباشر عمله بداية العام 2021.

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وذكرت الشركة أن فهد الذيبان يتمتع بخبرة كبيرة في مجال البتروكيماويات تمتد لأكثر من 25 عاماً، حيث عمل لدى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لأكثر من 15 عاما، تولى خلالها عدداً من المناصب في التخطيط والتسويق وإدارة الشركات الخارجية، بعد ذلك التحق فهد بشركة بتروكيم في عام 2011، حيث ساهم في تأسيس وإدارة شركة بوليمرات الخليج "شركة تابعة لبتروكيم".

وكانت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" قد أظهرت تراجع صافي الأرباح خلال الربع الثالث بنسبة 31.6% إلى 117 مليون ريال، مقابل 171 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري فقد سجلت صافي خسارة بنحو 22 مليون ريال، مقابل ربح قدره 542 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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