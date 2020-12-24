قرر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020م، بواقع 0.25 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%، بينما وافق المجلس على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس المقلية بتكلفة 70 مليون ريال.

وقالت "جادكو" في بيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 7.5 مليون ريال، لعدد 30 مليون سهم.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 27 يناير 2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وفي سياق آخر؛ أعلنت الشركة عن بدء إنشاء مشروع إنتاج شرائح البطاطس المقلية في الربع الأول من عام 2021، وتمول التكلفة ذاتياً ومن مصادر تمويل أخرى.

وقالت الشركة إن التاريخ المتوقع للانتهاء للمشروع هو الربع الأول من عام 2023، متوقعة أن يكون له تأثير إيجابي على نتائجها بعد تشغيله تجارياً في 2023.

وكانت شركة الجوف الزراعية قد تحولت لتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام الجاري قدره 7.65 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر نحو 6.43 مليون ريال في الربع الثالث من 2019.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح "الجوف" بنسبة 1965.5% لتصل إلى 26.07 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.26 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.