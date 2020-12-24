أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2014 إلى 2018 وضريبة الاستقطاع لعام 2018، والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ نحو 64.96 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنها قدمت الإقرارات الزكوية وضريبة الاستقطاع ودفعت المبالغ المستحقة عن تلك السنوات وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية.

وأضافت أنه وفقاً لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية وهي 60 يوماً من تاريخ استلام تلك الخطابات.

وأضافت "مسك" أنها رفعت لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، وسوف تحدد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

وكانت الشركة قد أعلنت الخميس الماضي، عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن محمد النملة من عضوية مجلس الإدارة، على أن يتولى نائبه في ذلك الوقت يحيى بن إبراهيم القنيبط، مهامه إلى حين تعيين رئيس لمجلس الإدارة وأخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الشركة أن أسباب الاستقالة تعود إلى ظروف خاصة، وتسري من مطلع يناير 2021.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "مسك" تحولت لتحقيق صافي ربح نحو 4.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 20 ألف ريال في الربع المماثل من 2019.

وتحولت لتحقيق صافي ربح قدره 3.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل صافي خسائر نحو 16.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.