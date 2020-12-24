أعلنت شركة الشرقية للتنمية عن حصولها على تراخيص مبدئية من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، لعدد 7 مشاريع تشغيلية.

وقالت الشرقية للتنمية، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنها حصلت على تصريح لمشروع الزراعة المائية لإنتاج الخضار "هايدروبونيك"، ومشروع الزراعة المائية لإنتاج الخضار والاستزراع السمكي "أكوابونيك"، وكذلك مشروع تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، ومشروع تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها.

وحصلت كذلك على ترخيص الوزارة لمشروع تربية الدواجن، ومشرع إنتاج البيض، بالإضافة إلى مشروع إنتاج أنواع لحوم الدواجن والأرانب والطيور الطازجة.

وتندرج تلك المشاريع في خطط الشركة المستقبلية وللاستفادة القصوى من أرض المنحة، المملكة للشركة وفقاً للأمر السامي وقرار مجلس الوزراء، وقرار وزارة البيئة والمياه والزراعة المتضمن تمليك الشرقية للتنمية مساحة 72,178,700 متر مربع، من إجمالي مساحة أرض المنحة الحكومية المقدمة للشركة.

وقالت الشركة إنها لا تزال تتابع مراحل إصدار الصك وبدأت بالدراسات الفنية حسب الخطة الاستراتيجية والتشغيلية التي أقرها مجلس إدارتها في السعي للاستفادة القصوى من أرض الشركة بما يتواءم مع استراتيجية وسياسة التنمية الزراعية للمملكة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 في التنمية المستدامة وتوفير الأمن الغذائي.

وأضافت أن مجلس الإدارة يعمل على اختيار بيوت الخبرة الاستشارية المتخصصة في جميع المجالات الاستثمارية المتاحة وخيارات التمويل للمشاريع والمتعلقة بالرخص، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الممكنة الأخرى للاستفادة من مساحة الأرض بما يحقق أفضل عائد مستقبلي للشركة ومساهميها.