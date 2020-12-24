أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، عن قرار مجلس إدارتها تعيين يحيى بن إبراهيم القنيبط "عضو غير تنفيذي"، رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من مطلع العام 2021، وتعيين سعد بن عماش الشمري "عضو مستقل" نائباً له.

وكانت الشركة قد أعلنت الخميس الماضي، عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن محمد النملة من عضوية مجلس الإدارة، على أن يتولى نائبه في ذلك الوقت يحيى بن إبراهيم القنيبط، مهامه إلى حين تعيين رئيس لمجلس الإدارة وأخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الشركة أن أسباب الاستقالة تعود إلى ظروف خاصة، وتسري من مطلع يناير 2021.

وفي سياق متصل، وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية أمس، على تعديل لائحة حوكمة الشركة، وتعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وكانت شركة "مسك" قد تحولت لتحقيق صافي ربح نحو 4.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 20 ألف ريال في الربع المماثل من 2019.

وتحولت لتحقيق صافي ربح قدره 3.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل صافي خسائر نحو 16.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.