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"كيان السعودية": إيقاف مصنع الأوليفينات للصيانة..و162 مليون ريال أثره المالي

كيان السعودية مناسبة
مصنع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية"
سوق السعودية

"كيان السعودية": إيقاف مصنع الأوليفينات للصيانة..و162 مليون ريال أثره المالي

لمدة 36 يوماً

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية"، إنها ستوقف مصنع الأوليفينات لمدة 36 يوما تقريباً ابتداء من 11 مارس 2021م لغرض إجراء عمليات الصيانة الدورية المجدولة.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية "تداول"، اليوم الخميس، أن الأثر المالي المتوقع نتيجة هذا التوقف حسب متوسط الأسعار الحالية يقدر بنحو 162 مليون ريال، وسوف يظهر على نتائج الشركة خلال النصف الأول من العام 2021.

وستقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق باستخدام المخزون المتوفر لديها ضمن خطة ممنهجة للحد من الأثر المالي.

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وأوضحت أن عمليات الصيانة تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين في اعتمادية وموثوقية المصنع، ومن المتوقع أن يتم انخفاض في الكميات المنتجة خلال فترة الصيانة ما يقارب 231 ألف طن متري.

وكانت شركة "كيان السعودية" قد تحولت لخسائر فصلية في الربع الثالث من 2020، بلغت 28.2 مليون ريال، مقابل أرباح 1.26 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة 943 مليون ريال، مقابل 469.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع في قيمة الخسائر 101%.

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