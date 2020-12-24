أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020م، بواقع 1.25 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.

وقالت "ينساب" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 703.13 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 562.5 مليون سهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً، وبالمثل تاريخ التوزيع.

وكانت "ينساب" قد وزعت 2.5 ريال لكل سهم عن النصف الأول بإجمالي 703.13 مليون ريال، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح إلى نحو 1.41 مليار دولار.

ويذكر أن الأرباح الفصلية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" قد تراجعت 7.7%، في الربع الثالث من 2020، إلى 195.6 مليون ريال، مقابل 212.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت ينساب أرباحا بعد الزكاة والضريبة 344.9 مليون ريال، مقابل 918.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 62.4%.