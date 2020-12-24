قال النائب الأعلى للرئيس لوحدة الأعمال في مجموعة STC، رياض معوض، إن جائحة كورونا سرعت التمكين الرقمي في المملكة والعالم.

وتوقع في حديثه مع "العربية" نمو عائدات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بنسبة 30% العام المقبل إذا "استمر الاتجاه الحالي"، وسط تنوع الخدمات والطلبات.

وأضاف أن هناك طلبات من قبل شركات أجنبية لدخول السوق السعودية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية.

وذكر أن الشركة تبنت استراتيجية تحول من تقديم خدمات تقليدية إلى مزود خدمات رقمي، وذلك منذ 3 سنوات، وهو ما مكن الشركة لمواجهة جائحة كورونا.

وتابع: "تأثير الجائحة إيجابي على السوق التقني والخدمات الرقمية في المملكة، وسرعت تبني الخدمات في القطاع العام والخاص".

وأشار إلى أن قطاعي الصحة والتعليم من أكثر القطاعات المستفيدة من عمليات التحول الرقمي، مؤكدا أن كافة القطاعات استفادت من هذا الأمر، خاصة خلال الجائحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الجهات الحكومية.

وأوضح أن حجم استثمار "اس تي سي" في خدمات الحوسبة السحابية يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، كما تتطلع الشركة لبناء أكبر مركز بيانات في المنطقة، وبالتالي تتمكن من تلبية جميع الطلبات المحلية والجهات الخاصة والعامة واستضافة الشركات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمملكة إلى 37 مليار دولار هذا العام. وسيساهم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي للسعودية، و8% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2022 وفقًا لمجموعة أكسفورد للأعمال.