أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية، تأجيل افتتاح التوسعة لمستشفى المواساة بمدينة الدمام والتي يتم تنفيذها مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة، إلى الربع الأول من العام المقبل.

كانت الشركة قد أعلنت في شهر يوليو الماضي، أن التشغيل التجريبي للمشروع من المتوقع أن يكون في الربع الرابع من العام الحالي.

ونوهت الشركة في بيان لسوق "تداول" اليوم، باستمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع وعن توقعها أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي نهاية الربع الأول من العام 2021م، بعدما وصلت معدلات الإنجاز إلى 88%.

وأرجعت الشركة السبب وراء بطء الإنجاز عن المتوقع، إلى حدوث تأخر في توريد بعض المستلزمات والمواد الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والتي تسببت في إعادة جدولة سير العمل في الموقع.

وفي سياق متصل، أرجأت الشركة افتتاح مستشفى المواساة بالمدينة المنورة للربع الثاني من العام المقبل، والتي كان قد تم توقيع عقد إنشائها مع شركة "إعمار المشاريع للمقاولات" في عام 2017.

وأوضح بيان للشركة أن الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على كافة الجداول الزمنية المتعلقة بهذا المشروع، إذ حدث بطء شديد في تنفيذ الأعمال الإنشائية بسبب صعوبة وصول العمالة لموقع العمل أثناء فترة الإجراءات الاحترازية بجانب حدوث تأخر في توريد المستلزمات والمواد الإنشائية والكهربائية والميكانيكية للموقع. فيما بلغت نسبة الإنجاز 85%.