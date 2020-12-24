  • مباشر
اللغة

"المواساة" تؤجل افتتاح مستشفى الدمام للربع الأول

المواساة
المواساة للخدمات الطبية
شركات

"المواساة" تؤجل افتتاح مستشفى الدمام للربع الأول

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية، تأجيل افتتاح التوسعة لمستشفى المواساة بمدينة الدمام والتي يتم تنفيذها مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة، إلى الربع الأول من العام المقبل.

كانت الشركة قد أعلنت في شهر يوليو الماضي، أن التشغيل التجريبي للمشروع من المتوقع أن يكون في الربع الرابع من العام الحالي.

ونوهت الشركة في بيان لسوق "تداول" اليوم، باستمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لهذا المشروع وعن توقعها أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي نهاية الربع الأول من العام 2021م، بعدما وصلت معدلات الإنجاز إلى 88%.

سهم علي بابا يهوي بعد فتح تحقيق حول مزاعم بالاحتكار أسواق المال اقتصاد الصين سهم علي بابا يهوي بعد فتح تحقيق حول مزاعم بالاحتكار

وأرجعت الشركة السبب وراء بطء الإنجاز عن المتوقع، إلى حدوث تأخر في توريد بعض المستلزمات والمواد الإنشائية والكهربائية والميكانيكية والتي تسببت في إعادة جدولة سير العمل في الموقع.

وفي سياق متصل، أرجأت الشركة افتتاح مستشفى المواساة بالمدينة المنورة للربع الثاني من العام المقبل، والتي كان قد تم توقيع عقد إنشائها مع شركة "إعمار المشاريع للمقاولات" في عام 2017.

وأوضح بيان للشركة أن الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على كافة الجداول الزمنية المتعلقة بهذا المشروع، إذ حدث بطء شديد في تنفيذ الأعمال الإنشائية بسبب صعوبة وصول العمالة لموقع العمل أثناء فترة الإجراءات الاحترازية بجانب حدوث تأخر في توريد المستلزمات والمواد الإنشائية والكهربائية والميكانيكية للموقع. فيما بلغت نسبة الإنجاز 85%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم
خطوة غريبة من تويتر تجاه بايدن.. حذف ملايين المتابعين خطوة غريبة من تويتر تجاه بايدن.. حذف ملايين المتابعين

الأكثر قراءة

هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد هزّت عائلة زوجته.. عقوبات تضرب عصب اقتصاد الأسد
طفرات كورونا تسابق لقاحاته.. بريطانيا ترصد تحورا ثانيا طفرات كورونا تسابق لقاحاته.. بريطانيا ترصد تحورا ثانيا
لقطات مسربة للحظة وصول واغتيال قاسم سليماني لقطات مسربة للحظة وصول واغتيال قاسم سليماني
كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح كاتب إيراني يكشف معلومات جديدة عن أوامر سليماني بقتل عبدالله صالح
8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة 8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة
الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط الصحة العالمية: الفترة المقبلة ستكون صعبة على إقليم شرق المتوسط

قبل أن تذهب

هل تستغل تركيا سحب أميركا قواتها من الصومال؟
هل تستغل تركيا سحب أميركا قواتها من الصومال؟

اكتشف المزيد