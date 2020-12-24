وافق مجلس إدارة شركة داماك العقارية، المُدرجة في سوق دبي المالي، على زيادة حصة الشركة في رأسمال شركة ناين إلمز ش كو ليمتد، من 20% ملكية غير مباشرة إلى 40% كملكية إجمالية مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة، يوم أمس الأربعاء، إلى أن مجلس الإدارة وافق على تعيين علي مال الله بنجاب كعضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل.

وقالت شركة داماك العقارية يوم الأحد الماضي إن صفقة الاستحواذ المحتملة المعلن عنها تتعلق فقط برفع نسبة مساهمتها الحالية في مشروع ناين المز بمدينة لندن.

وأضافت الشركة أنها تدرس بشكل مستمر الفرص الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويشمل ذلك في الوقت الحالي فرصاً مختلفة في المملكة المتحدة وقارة أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة لفرصة الاستحواذ على أسهم "داماك".

وأعلنت الشركة مؤخراً أن رئيس مجلس إدارته سيناقش صفقة استحواذ محتملة وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020.

يشار إلى أن الشركة أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب فيها تبلغ نحو 3%.

وقال رئيس مجلس إدارة "داماك" العقارية حسين سجواني في مقابلة سابقة مع "بلومبيرغ"، إن القطاع العقاري في دبي سيواجه صعوبات في السنة المقبلة، محذراً من أن تعود شركات التطوير العقاري لإغراق السوق بوحدات جديدة بمجرد تمكنها من بيع بضع مئات من الشقق أو الفلل.

ويطالب سجواني منذ مدة بوقف البناء في دبي مع انخفاض أسعار المنازل بأكثر من 30% منذ عام 2014، نتيجة لارتفاع المعروض.