في رد فعل سريع على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلى المصري، تخفيض العائد السنوي على الشهادات البلاتينية (ثلاث سنوات) اعتبارا من الإصدارات التي تتم بعد نهاية عمل يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020 لتصبح 11% سنويا للشهادات التي تصرف عائدها شهرياً، بدلا من 12% سنوياً كان يعمل بها قبل القرار.

وفي بيان أصدره البنك الأهلي المصري، أشار رئيس مجلس إدارة البنك، يحيى أبوالفتوح، إلى أن اللجنة قررت أيضا التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية (ثلاث سنوات) والتي كانت تصرف العائد كل 3 أشهر.

ولفت إلى أنه في حالة اختيار العميل التجديد التلقائي للشهادة ذات العائد الربع سنوي فسيتم تجديد قيمتها عند الاستحقاق في الشهادة البلاتينية ذات دورية العائد الشهرية، مع استمرار الشهادات القائمة بالسعر المطبق عليها حتى تاريخ استحقاقها.

وقال إن القرار يأتي على خلفية التحسن في الأداء الاقتصادي ومستويات التضخم المنخفضة مع استهداف البنك استمرار احتفاظ المودعين بأعلى عائد على مدخراتهم.

وأشار أبو الفتوح إلى استمرار الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بدون تعديل في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أمس الخميس، بالإبقاء على أسعار الإيداع والإقراض دون تغيير.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماع أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 8.25 و9.25 و8.75 % على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وشهد العام الحالي خفض معدلات الفائدة في مصر بواقع 4% على ثلاث دفعات، كانت الأولى خلال ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد منتصف شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى خفضين آخرين خلال شهري سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع للشهر الثالث على التوالي في الحضر إلى 5.7% في نوفمبر الماضي من 4.5% في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر الماضي.