تواجه مهمة تسويق الشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة العديد من العقبات للوصول للأسواق المستهدفة وتعزيز تجربة عملائهم بسبب ضعف خيارات الإعلان والموارد المتاحة، وهو ما يجعل من الصعب والمكلف بناء وتسويق العلامة التجارية على نطاق واسع، فضلًا عن عدم وجود مقياس حقيقي للنجاح في أغلب الأوقات.

وتساعد المنصات الإعلانية المتنوعة مثل "تيك توك للأعمال" في تخفيف بعض من هذه الأعباء وتزويد الشركات بالقدرة على التفاعل بكفاءة مع جمهور جديد من خلال باقة واسعة من الأدوات الإبداعية، وخدمات الدعم رفيعة المستوى وعمليات الاستهداف الذكية.

وقال شانت أوكنايان، المدير العام لحلول الأعمال العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "جرى إنشاء منصة تيك توك للأعمال من أجل رواد الأعمال الناشئين، حيث ندرك حاجتهم إلى منصة مستقلة سهلة الاستخدام لإنشاء وإدارة حملاتهم ليتمكنوا من الوصول إلى مستخدمي منصة تيك توك في المنطقة بسرعة وسهولة وبالتالي تنمية وتوسيع أعمالهم".

وأضاف أوكنايان" في تصريح "للعربية.نت": "تستفيد أكثر من 60,000 شركة مسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الخيارات المتنوعة التي توفرها منصة تيك توك في اكتشاف أساليب جديدة للإبداع والتواصل مع جمهورها. 80% من الحملات التي تجري على تيك توك في المنطقة هي باللغة العربية، وهذه نتيجة طبيعية لكون العربية هي اللغة الأولى في المنطقة، حيث تعمل معظم الشركات في السعودية والإمارات ومصر وتتواصل مع جمهورها المستهدف بالعربية من خلال رواية القصة والتفاعل مع الجمهور المستهدف".

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق برمجيات التسويق الرقمي في العالم إلى 77.056 مليون دولار بحلول عام 2023، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 16.6% حتى عام 2023، فيما يوفر انتشار الإنترنت والرقمنة للمسوقين فرصاً هائلة لاستهداف عملائهم وتعزيز خدمة العملاء.