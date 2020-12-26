قال البنك المركزي الصيني، الجمعة، إنه يعتقد أن التخلف عن سداد سندات قد يفيد في القضاء على الضعف ويقوي السوق في نهاية المطاف، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين بشأن موقف الصين إزاء ديون شركات.

يأتي التصريح عقب سلسلة من حالات التخلف عن السداد في الآونة الأخيرة من جانب شركات مملوكة للدولة تحظى بتصنيف مرتفع مما تسبب في موجات صدمة في أنحاء سوق سندات الشركات بالصين.

وقال تشن يولو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خلال إيجاز صحافي لمجلس الدولة الصيني بشأن تحسين نظام الائتمان الاجتماعي للبلاد "التخلف عن سداد سندات يكسر قاعدة السداد المضمون للفائدة وأصل الدين ويساعد في الواقع في تشكيل آلية تستند إلى البقاء للأصلح.

"منذ بداية العام الجاري، كانت سوق السندات مستقرة في المجمل، مع عدد محدود من حالات التعثر تسبب في تقلبات في السوق. في الوقت الحالي، استعادت السوق استقرارها والمستثمرين رشدهم".

كان البنك المركزي قال أمس الخميس إنه سيعزز تنظيم سوق السندات، وقال تشن في إيجاز الجمعة إنه يجب على الصين أن تكون يقظة إزاء الإفصاح عن معلومات مزيفة أو "التهرب من ديون" من جانب الشركات التي تتعثر في سداد سندات.