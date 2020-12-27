أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، عن فتح باب الترشيح من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة أرامكو السعودية للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ في 3 مايو 2021م وتنتهي في 2 مايو 2024م.

وقالت أرامكو السعودية، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه يجوز لأي مساهم، أو مجموعة من المساهمين، "غير الدولة" يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية لأرامكو السعودية "مساهم مؤهل" تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، شريطة أن يكون المساهم المؤهل قد قدم إشعاراً خطياً بهذا الترشيح مرفقاً به ما يلزم من المستندات الداعمة وفقاً لإجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت أنه سيتم انتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وذكرت أرامكو أن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة تكون في 1 يناير 2020، حتى 31 من الشهر ذاته.

وأوضحت أرامكو أنه يجب تقديم طلبات الترشيح قبل تاريخ انتهاء باب الترشيح إما عن طريق التسليم باليد أو عن طريق خدمة بريد سريع معترف بها دولياً، مثل "فيد إكس" أو "دي إتش إل" أو غيرهما إلى إدارة علاقات المستثمرين في الشركة.

9 شروط الترشح

وحددت أرامكو 9 شروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة، وقالت، إنه يجب على المساهم المؤهل، بما في ذلك كل عضو في مجموعة تمثل مجتمعةً مساهمًا مؤهلًا، تقديم المعلومات الآتية في صيغة خطية عند تسمية مرشح لعضوية المجلس وهي:

1- بيان خطي واحد أو أكثر من المساهم المقيد في سجل المساهمين، ومن كل وسيط تحققت من خلاله ملكية الأسهم، يؤكد امتلاك المساهم المؤهل، في تاريخ يسبق بـ7 أيام تقويمية تاريخ تسليم الترشيح باليد لإدارة علاقات المستثمرين في الشركة أو استلامها له بالبريد، حصة لا تقل عن 0.1% من الأسهم العادية "حصة الأسهم المطلوبة"، ويؤكد كذلك موافقة المساهم المؤهل على تقديم إشعار فوري إذا لم يعد مالكًا لأي من حصص الأسهم المطلوبة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع التالي للجمعية العامة العادية للشركة.

2- موافقة خطية مُوقَّعة من كل مرشح على ترشيحه وشغله لعضوية المجلس حال انتخابه.

3- إذا كان الترشيح مقدمًا من مجموعة من المساهمين يتصرفون معًا، ومن ثم يمكن اعتبارهم مجتمعين مساهمًا مؤهلًا، يجب أن يختار جميع أعضاء المجموعة عضوًا واحدًا منهم ويفوضونه في التصرف نيابةً عنهم في الترشيح وجميع المسائل المتعلقة به، بما في ذلك سحب الترشيح.

4- يجوز للمساهم المؤهل أن يُرفِق بإشعار الترشيح بيانًا خطيًّا لا يتجاوز عدد كلماته 500 كلمة يدعم فيه مرشحه لعضوية المجلس.

5- إفصاح خطي يثبت امتلاك المرشح المهارات العامة والمؤهلات والخبرات المشترطة لعضوية المجلس وقت ترشيحه.

6- إقرار وموافقة خطية موقعة من المساهم المؤهل والمرشح يفيدان بأن المرشح: (1) ليس طرفًا، ولن يصبح طرفًا، في أي اتفاقية أو ترتيب أو تفاهم مع أي شخص أو جهة، ولم يقدم أي التزام أو ضمان لأي شخص أو جهة، بشأن كيفية تعامله مع أي قضية أو مسألة أو تصويته عليها حال انتخابه عضوًا في المجلس؛ و(2) ليس طرفًا، ولن يصبح طرفًا، في أي اتفاقية أو ترتيب أو تفاهم مع أي شخص أو جهة بخلاف الشركة بشأن حصوله – على نحو مباشر أو غير مباشر – على أي مكافأة أو تعويض، أو استرداده لأي مصروفات، فيما يتعلق بترشيحه أو شغله لعضوية المجلس أو اتخاذه أي إجراء بصفته عضوًا فيه؛ و(3) سيلتزم بنظام الشركة الأساس والأنظمة ولوائح الأوراق المالية المعمول بها وجميع ما ينطبق على أعضاء المجلس من سياسات الشركة وإرشاداتها الخاصة بالحوكمة وتعارض المصالح والسرية وملكية الأسهم وتداولها وأي سياسات وإرشادات أخرى.

7- استبيان مكتمل وموقّع على النحو المطلوب من جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومرشحيه.

8- أي معلومات أخرى تطلبها لجنة الترشيحات في الحدود المعقولة لتحديد ما إذا كان المرشح: (أ) مستقلًّا وفقًا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، وأي معايير يستخدمها المجلس لتحديد مدى استقلالية أعضائه؛ و(ب) تربطه أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة والشركات التابعة لها والجهات المتعاملة معها.

9- تعهد بأن يوافق المساهم المؤهل على ما يأتي:

(أ) تَحَمُّل كامل المسؤولية عن أي مخالفة نظامية أو تنظيمية تنشأ عن اتصالات المساهم المؤهل مع الشركة أو مساهميها، أو بسبب المعلومات التي يقدمها المساهم المؤهل للشركة بخصوص المرشح.

(ب) إبراء ذمة الشركة وكل من أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها وموظفيها وتعويضهم عن أي التزام أو خسارة أو أضرار تتعلق بأي قضايا أو دعاوى أو إجراءات يتم التهديد برفعها أو تكون منظورة أمام القضاء العام أو الإداري أو أمام جهات التحقيق ضد الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها بسبب أي ترشيح يقدمه المساهم المؤهل.

(ج) تقديم أي متطلبات تطلبها هيئة السوق المالية وتشترطها أي لوائح أوراق مالية معمول بها، و/أو الإيعاز لمرشحه بالقيام بذلك.

(د) التقيد بجميع الأنظمة والقواعد واللوائح ومعايير الإدراج المعمول بها فيما يتعلق بأي اجتماع للجمعية العامة.