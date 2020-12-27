أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"، عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، بنسبة تغطية في نهاية فترة الطرح المتبقي بلغت 602.8%. وارتفع سهم الشركة بمكاسب تفوق 2% في بداية جلسة تداول سوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المبيعة بلغ نحو 1.376 مليون سهم، بإجمالي مبلغ عائد من عملية بيع الأسهم الغير مكتتب فيها نحو 29.88 مليون ريال.

وأضافت أن متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 21.71 ريال للسهم، وبلغ صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم نحو 16.12 مليون ريال.

وأشارت إلى أن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين يكون يوم 31 ديسمبر 2020.

وكانت شركة أميانتيت العربية السعودية، قد أعلنت في 20 ديسمبر 2020، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها، وأنه تم الاكتتاب بنحو 10.62 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 12 مليون سهم.

وأشارت حينئذ إلى أن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغ 106.23 مليون ريال، فيما بلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة، نحو 88.53%.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، مطلع الشهر الجاري، على تخفيض رأسمال الشركة والموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وأقرت الجمعية تخفيض رأس المال بنحو 24% ليصل إلى200 مليون ريال عن طريق إلغاء 14 مليونا و450 ألف سهم، وذلك بهدف إطفاء 96,6% من الخسائر المتراكمة.

كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بنسبة 60% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال ليصل إلى 320 مليون ريال.