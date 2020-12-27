أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" بأن إحدى شركاتها التابعة، وهي الشركة العالمية للبوليمرات وقعت اتفاقية تمويل بالمرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 700 مليون ريال مع بنك الرياض وذلك لإعادة تمويل القرض القائم مع مجموعة من البنوك السعودية والقرض القائم مع صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت "سبكيم العالمية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن الاتفاقية الجديدة ستوفر شروطا تجارية أفضل وبأسعار تنافسية، إضافة إلى تحويل القرض القائم إلى قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الشركة أن المبلغ الأصلي للقرض مع مجموعة من البنوك السعودية 704 ملايين ريال والمبلغ الأصلي للقرض مع صندوق الاستثمارات العامة 704 ملايين ريال، بينما المبلغ القائم للقرضين 750.81 مليون ريال، وقيمة تمويل المرابحة الجديد 700 مليون ريال.

وأفادت أن شركة العالمية للبوليمرات سوف تقوم بسحب كامل تمويل المرابحة الجديد والفرق بين قيمة تمويل المرابحة الجديد والمبلغ القائم للقرضين سيتم تمويله بالموارد النقدية الداخلية للشركة العالمية للبوليمرات.

وأشارت إلى أن تاريخ استحقاق القرض القائم مع مجموعة من البنوك السعودية عام 2026م، بينما تاريخ استحقاق القرض القائم مع صندوق الاستثمارات العامة عام 2027.

وتابعت: "تاريخ استحقاق تمويل المرابحة الجديد عام 2027 م، وبفترة سماح مدتها سنة ونصف من تاريخ إعادة التمويل وبدفعة أخيرة بنسبة 30% من تمويل المرابحة الجديد".

وذكرت أنه لا يوجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل المعاد، ولا يوجد أطراف ذات علاقة، وبتنفيذ هذه الاتفاقية تصبح كافة القروض المتعلقة بشركة "سبكيم" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتملك شركة "سبكيم" حصة 75% من الشركة العالمية للبوليمرات، وتملك شركة هانوا كيميكال أوفرسيز هولدنجز لمتد 25% من ذات الشركة.