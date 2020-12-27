أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بطرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي.

وستقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية، فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وأشارت إلى أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 596.41 ألف سهم، ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساء من يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020.