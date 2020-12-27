أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة أن الحكم الصادر لصالحها بفسخ عقد أرض شمال الرياض وإلزام المدعى عليه بسداد 202 مليون ريال اكتسب الصفة النهائية القطعية.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد أن الحكم اكتسب الصفة النهائية بمضي المدة المحددة للاعتراض عليه، وأصبح واجب النفاذ، بحسب محامي شركة عسير.

كانت عسير رفعت في ديسمبر 2019 دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض ــ حي الخير لمطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من ثمن الأرض واحتفاظها بحقها بالمطالبة بأي تعويضات عن أي أضرار أو مطالبات مالية من جراء إلغاء صك الأرض.

وفي دعوى أخرى، طالبت "عسير" بقضية لدى المحكمة العامة بالرياض ضد وسيط السعي لعملية شراء نفس الأرض برد مبلغ 5.24 مليون ريال.