أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات في بيان على موقع السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، تقديمها ملف زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية مساء الخميس الماضي الموافق 24 ديسمبر 2020.

وأشارت الشركة في إعلانها إلى تحديث توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2020، للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 145,000,000 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد (14,500,000) من الأسهم العادية الجديدة، لتكون الزيادة المقترحة لرأس المال من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال.

وذكرت أن هذه الزيادة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية، كما ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها.