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gfh تستحوذ على Roebuck لإدارة الأصول العقارية

شركات

gfh تستحوذ على Roebuck لإدارة الأصول العقارية

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العربية.نت

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استحوذت مجموعة "جي إف إتش المالية" gfh في البحرين على حصة أغلبية في شركة Roebuck Asset Management المتخصصة في إدارة الأصول العقارية اللوجستية والمساحات التجارية في بريطانيا وأوروبا.

وتقوم شركة Roebuck بإدارة أصول بقيمة إجمالية للاستثمار تقارب 1.9 مليار دولار، تغطي مساحة أرضية تزيد على 15 مليون قدم مربعة.

واعتبر وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري بمعهد Dubai International Financial Centre أن طريقة الإفصاح مختلفة عن المعتاد عن هذا الاستحواذ.

وقال الطه في مقابلة مع "العربية"، إن المعتاد أن تذهب مجموعة "جي إف إتش المالية" gfh مع شركاء لها في عملية الاستحواذ، وأن تفصح عن تفاصيل الصفقة ومدتها وعائدها ومقدار الحصة.

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وحول أسواق الإمارات، قال الطه إن المحفز الأهم هو إذا بقي موعد إكسبو دبي في موعده، إلى جانب التعويل على المستثمرين الداخليين.

وتوقع أنه مع استمرار تراجع أسعار العقارات جراء الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، فإن ذلك التراجع قد يحفز وجود طلب جديد على العقارات.

وفي شأن البنوك الإماراتية، أوضح الطه، أن الفترة الأكثر تحديا كانت الأشهر الماضية من العام الحالي، موضحاً أن ذلك انعكس على ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيها.

وقال إن أرباح البنوك المدرجة في سوق دبي المالي تراجعت بنسبة 53%، بينما تراجعت أرباح البنوك المدرجة في سوق أبوظبي المالي بنسبة 30%.

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