تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" الاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في السعودية بقيمة شرائية 10 ملايين دولار.

وأعلنت "أدنوك للتوزيع"، في بيان لسوق أبوظبي، اليوم الاثنين، عن اجتماع مجلس الإدارة في 30 ديسمبر 2020، للنظر في إصدار قرار بالتمرير بشأن الاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في السعودية بقيمة شرائية نحو 10 ملايين دولار.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، قد صرح للعربية، بأنه سيتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات مع شريك استراتيجي في السعودية، نظرا لأن حجم سوق مبيعات التجزئة في السعودية ضخم جداً وواعد، وهو يعادل 3 أضعاف سوق الإمارات وهذا يتطلب عقد شراكات استراتيجية للتوسع.

وتعتبر شركة "أدنوك للتوزيع" إحدى الشركات الرائدة على مستوى الإمارات في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، حيث تدير الشركة 406 محطات خدمة ومبيعات وقود بالتجزئة في دولة الإمارات، إضافة إلى محطتين في المملكة العربية السعودية.

وفي سبتمبر 2020، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عن إتمام عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار سهم من أسهم شركة أدنوك للتوزيع، وبيعت هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 3.7 مليار درهم (1.01 مليار دولار) والتي تمثل حصة 10% من أسهم الشركة، حيث تم تنفيذ عملية البيع على سعر 2.95 درهماً، أي ما يمثل زيادة بنسبة 18% على سعر السهم عند الطرح الأولي العام، وخصماً بنسبة 5% على متوسط سعر السهم للثلاثة أشهر الماضية.