تعتزم شركة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" رفع عدد السيارات الكهربائية التي تستهدف إنتاجها خلال السنوات المقبلة.

حيث صرح الرئيس التنفيذي أن الشركة ستزيد حصتها السوقية لتنتج ربع مليون سيارة كهربائية إضافية بين 2021 حتى 2023.

ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في البلاد إلى 10 ملايين في 2030.

وتخطط شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة BMW لزيادة تواجدها بسوق السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، إذ تعاقدت مع شركة مدعومة من قبل بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" لتوريد خلايا البطاريات الكهربائية إلى مصانعها في ألمانيا بصفقة بلغ قوامها مليار دولار أو ما يوازي 2.3 مليار يورو.

والشركة المدعومة من قبل بنك الاستثمار الأميركي هي شركة Northvolt السويدية والتي أسسها مسؤولان تنفيذيان سابقان في تسلا الأميركية في إشارة على استعداد الشركة الألمانية نحو الدخول بقوة في سباق صناعة السيارات الكهربائية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وستبدأ الشركة السويدية في توريد خلايا البطاريات، التي تتمتع بميزة تنافسية تتمثل في استخدام الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، اعتبارا من العام 2024 في إطار عقد طويل الأجل مع الشركة الألمانية الشهيرة التي تبحث عن تنويع مصادر مورديها.