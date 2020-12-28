طلبت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أكبر مساهم في شركة الكيماويات السويسرية كلاريانت، اليوم الاثنين، ألا تتجاوز عضوية مجلس إدارة الشركة السويسرية 12 عاما كحد أقصى، وهو ما يعني نهاية رئاسة هاريولف كوتمان لمجلس الإدارة.

وتضمن طلب سابك، التي رفعت حصتها في كلاريانت إلى 31.5% في مارس/آذار 2020، أن يُدرج على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي كلاريانت الذي يُعقد في السابع من أبريل/نيسان، بند تحديد حد زمني لعضوية مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رئيس المجلس.

وقالت كلاريانت في بيان، إن سابك اقترحت أيضا توزيعات خاصة بواقع فرنكين سويسريين للسهم.

وكان كوتمان قد تولى منصب الرئيس التنفيذي وانضم لمجلس الإدارة، وانتخب رئيسا له في 2018، وفي العام الماضي تولي منصب الرئيس التنفيذي مؤقتا.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع كلاريانت للتعقيب.

وكانت شركة سابك قد رفعت حصتها في الشركة السويسرية من نحو 25% إلى 31.5% خلال شهر مارس/آذار 2020، في خطوة تُمثل جزءاً من استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز نمو قطاع المنتجات المتخصصة ليكون رائداً في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع المنتجات المتخصصة في نتائج "سابك".