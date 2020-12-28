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ابن رشد التعليمية تعين الخير كابيتال مستشاراً مالياً للطرح

ابن رشد التعليمية
جانب من توقيع اتفاقية ابن رشد التعليمية والخير كابيتال
سوق السعودية

ابن رشد التعليمية تعين الخير كابيتال مستشاراً مالياً للطرح

تدير ابن رشد 10 مجمعات تعليمية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ابن رشد التعليمية عن تعيين شركة الخير كابيتال السعودية كمستشار مالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية، بالطرح العام الأولي للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية "تداول"، نقلاً عن صفحة "ابن رشد" بموقع تويتر.

وتأسست شركة ابن رشد التعليمية في عام 2007، وتدير الشركة حالياً 10مجمعات تعليمية في الرياض وأبها وخميس مشيط وجازان، وتقوم ببناء 3 مدارس جديدة في الرياض والخبر كجزء من استراتيجيتها التوسعية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين أكثر من 11 ألف طالب، في حين بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس والإدارة 1,600 موظف وموظفة.

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بينما تأسست شركة الخير كابيتال في عام 2009 برأسمال قدره مليار ريال، ويعتبر المساهم الرئيسي في شركة الخير كابيتال السعودية هو بنك الخير المؤسس في عام 2004 ومقره الرئيسي في البحرين.

وكان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، قد صرح مؤخراً، أن خطط الطرح العام الأولي تبدو كثيفة للغاية، مضيفاً أن هناك حاليا 15 طلبا لعمليات إدراج جديدة بالسوق السعودي وهي الأكبر في المنطقة.

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