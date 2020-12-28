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سحب 10 مشاريع من "الخضري" بخسارة 260 مليون ريال

الخضري مناسبة
شعار شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"
سوق السعودية

سحب 10 مشاريع من "الخضري" بخسارة 260 مليون ريال

لم يفصح عنها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري" عن سحب عدد 10 مشاريع مختلفة سبق ترسيتها على الشركة، ولم يتم الإفصاح عن سحبها في حينه.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن المشاريع سحبت خلال الفترة من 4 رمضان 1438هـ، إلى 18 جمادى الأول 1441هـ، خلال فترة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية السابقة ولم يتم الإفصاح عن سحب تلك المشاريع حسب سياسة الإفصاح في حينه.

وبشأن الأثر المالي لسحب تلك المشاريع، أضافت "الخضري" أن الخسائر الأولية الناتجة عن سحب تلك المشاريع بلغت نحو 260 مليون ريال، ولا يزال العمل جاريا على التحقق من الخسائر الفعلية نتيجة سحب تلك المشاريع.

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وأوضحت أن المشاريع جرى ترسيتها مسبقاً بين الفترة من 16 المحرم 1432هـ، إلى 14 رمضان 1434هـ، بقيمة إجمالية لتلك العقود نحو 994.05 مليون ريال، لصالح وزارات التعليم، والشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى وزارة الصحة.

وأشارت "الخضري"، إلى أنه من مبدأ الشفافية التي توجبها أنظمة هيئة السوق المالية وبعد مراجعة الإدارة التنفيذية الحالية لمشاريع الشركة بوجه عام، تبين لها بعد الفحص والتدقيق سحب عدد 10 مشاريع حكومية، في مراحل تنفيذ مختلفة.

وأكدت إدارة الشركة أنها ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد المتسبب في عدم الإفصاح والإعلان عن سحب تلك المشاريع واتخاذ ما يلزم حفاضاً على حقوق الشركة ومساهميها.

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