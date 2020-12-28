أعلنت شركة حلواني إخوان عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، وكذلك التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.

وقالت شركة حلواني إخوان في بيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020م، بواقع 1.5 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وأضافت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع نحو 47.14 مليون ريال لنحو 31.4 مليون سهم.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتعلن الشركة تاريخ وآلية التوزيع لاحقاً.

وفي بيان منفصل، قالت حلواني إخوان إن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم، بنسبة زيادة 12.5% عبر منح سهم لكل 8 أسهم مملوكة.

وأضافت أن رأس المال بعد الزيادة يصبح نحو 353.57 مليون ريال بدلاً من نحو 314.28 مليون ريال، وبالتالي زيادة عدد الأسهم ليصبح نحو 35.36 مليون سهم، بدلاً من 31.43 مليون سهم.

وقالت الشركة إن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ نحو 39.28 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، وتهدف إلى تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وكانت شركة حلواني إخوان قد تحولت للربحية في الربع الثالث من 2020، وحققت 25 مليون ريال أرباحا، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي 3.4 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغت الأرباح 81.4 مليون ريال، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي 1.6 مليون ريال.