أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال، بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة.

وكانت شركة نسيج العالمية التجارية قد أعلنت عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 178مليون ريال إلى 61 مليون ريال، بنسبة تخفيض 65.4%، وبلغ عدد الأسهم بعد التخفيض 6.1 مليون سهم، ويأتي تخفيض الشركة رأس مالها لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116 مليون ريال.

وتتمثل طريقة التخفيض في إلغاء نحو 11.65 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع سهم لكل 1.53 سهم.

وكان مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأسمال الشركة بقيمة 116.5 مليون ريال، ومن ثم زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وأعلنت شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج"، في وقت سابق، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة خسائر قدرها 38.75 مليون ريال، مقابل 3 ملايين ريال أرباح خلال الفترة المناظرة.

وجاء ذلك بعد تراجع إيرادات الشركة بـ 24.9% إلى 48.52 مليون ريال، مقابل 64.65 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة المعلنة بالسوق المالية السعودية "تداول".