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غازكو تحصل على توزيع استثنائي من "غاز" بـ50.4 مليون ريال

الغاز الأهلية
شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"
شركات

غازكو تحصل على توزيع استثنائي من "غاز" بـ50.4 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن استلامها خطابا بتاريخ 27 ديسمبر 2020م من شركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) أحد الشركات المستثمر فيها، يفيد بموافقة مجلس المديرين في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2020، على توزيع أرباح نقدية في تاريخ 28 ديسمبر 2020م وذلك عن الربع الرابع من عام 2020.

وتمتلك شركة "غازكو" ما نسبته 9% من رأسمال "غاز"، ويبلغ نصيب شركة "غازكو" من هذه التوزيعات مبلغ 50.4 مليون ريال سعودي، علما أن الأثر المالي لهذه التوزيعات سيظهر إيجاباً على النتائج المالية للشركة بنهاية عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان مرسل لـ "تداول"، أن إجمالي نصيب الشركة من الأرباح الموزعة عن عام 2020 سيصل إلى مبلغ 63 مليون ريال.

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وكانت "غازكو" قد حصلت على توزيعات من شركة "غاز" في الربع الأول من العام 2019، حيث كانت حصة الشركة من تلك التوزيعات مبلغ 81 مليون ريال. في حين بلغت التوزيعات عن الفترة الحالية مبلغ 12.6 مليون، بخلاف 50.4 مليون ريال تم الموافقة على توزيعها اليوم، لتصل إجمالي توزيعات العام من "غاز" 63 مليون ريال.

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت تراجع خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي حيث، حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة 7.7 مليون ريال مقابل 30.5 مليون ريال عن الفترة السابقة بتراجع 74.75%.

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