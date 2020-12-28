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كيمانول تقدم أوراق تخفيض وزيادة رأس المال

كيمانول
شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"
شركات

كيمانول تقدم أوراق تخفيض وزيادة رأس المال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن تقديمها يوم الأحد الموافق 27/12/2020 ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية، بناء على توصية مجلس إدارة الشركة.

وكان مجلس الإدارة قد أوصى بتخفيض رأس المال بقيمة 531,491,370 ريالا لإطفاء الخسائر المتراكمة في الربع الثالث، على أن يتم زيادة رأس المال مرة أخرى عن طريق طرح حقوق الأولوية في الاكتتاب.

وأشارت الشركة في بيان مرسل لسوق "تداول"، إلى تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح.

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سيتم تخفيض رأس المال بقيمة 531,491,370 ريالا سعوديا وزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 480,000,000 ريال سعودي.

وأوضحت الشركة، أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

سيتم تخفيض الأسهم عن طريق إلغاء 53,149,137 سهما من أسهم الشركة، بما يعادل إلغاء سهم لكل 2.269 سهما.

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