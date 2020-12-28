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نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% في نوفمبر

شركات مصنع اقتصاد الصين مناسبة
مصنع في الصين (أرشيفية)
شركات

نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5% في نوفمبر

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العربية.نت

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أظهرت بيانات رسمية نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 729.32 مليار يوان (111.50 مليار دولار).

وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، كانت الأرباح نمت 28.2% في أكتوبر. تغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا قويا عقب صدمة جائحة كوفيد-19، وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نموا غير مسبوق في نوفمبر. بعض الشركات قالت إن أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في عدة سنوات مقابل الدولار.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، نمت أرباح الشركات الصناعية 2.4% على أساس سنوي، بعدما ارتفعت 0.4% في الأشهر العشرة الأولى من 2020.

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