تعتزم شركة كوالتركس إنترناشيونال Qualtrics International، الأميركية، طرح أسهمها للاكتتاب العام في العام 2021.

وقالت إن الطرح العام لشركة كوالتركس، قد يقيمها بـ14 مليار دولار.

وتقدمت كوالتركس، بطلب للطرح العام في سوق الطروحات الأولية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب الأول في السوق الأميركية في عام 2021.

وذكرت الشركة المتخصصة في برامج استقصاء آراء العملاء أنها تنوي بيع أسهمها بسعر يتراوح ما بين 20 و24 دولاراً للسهم ما يعني تقييم الشركة بأكثر من 14 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد عامين على استحواذ عملاق تصنيع البرامج الألمانية SAP عليها بقيمة وصلت إلى 8 مليارات دولار.

ويذكر أن كوالتركس، هي شركة أميركية لإدارة الخبرات، تأسست في عام 2002 على يد سكوت إم. سميث وريان سميث وجارد سميث وستيوارت أورغيل، وتقدم نظاماً أساسياً للبرامج السحابية للاشتراك لإدارة التجربة، والذي تم إطلاقه في مارس 2017.