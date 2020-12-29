  • مباشر
اللغة

STC تدشن 3 مراكز ضخمة للبيانات في السعودية

الاتصالات السعودية مناسبة
شعار شركة الاتصالات السعودية "STC"
الاتصالات السعودية

STC تدشن 3 مراكز ضخمة للبيانات في السعودية

ناصر الناصر: تدشين المراكز سيمكّن التحول الرقمي للقطاعات الحكومية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دشنت مجموعة "STC" ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تهدف المراكز إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء.

وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط مع جاهزية للتوسع قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.

شراكة سعودية ضخمة مع اقتصاد شركات شراكة سعودية ضخمة مع "علي بابا كلاود" في مجال الحوسبة السحابية

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة STC ناصر الناصر، أن تدشين المراكز الضخمة للبيانات في المملكة سيعزز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي، وستمكّن التحول الرقمي للقطاعات الحكومية.

إلى ذلك، كشفت STC أنها ستستثمر 500 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في الخدمات السحابية.

وذكرت الشركة أنها ستنفذ خطتها بالتعاون مع كل من صندوق eWTP Arabia Capital وشركة Alibaba Cloud، وهي الذراع الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتقنية الرقمية لعملاقة التجارة الإلكترونية علي بابا.

ومن المتوقع أن تفتح Alibaba Cloud مركزها في العاصمة السعودية الرياض لتقديم خدمات أفضل للسوقين المحلي والإقليمي حيث سيكون مركزاً للتدريب والإدارة.

بدوره، اعتبر المهندس ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة STC الشراكة مع شركة علي بابا كلاود إنجازاً كبيراً يصب في جهود تحقيق "رؤية 2030"، مبيناً أن كلا الطرفين التزما بدفع استثمارات، يقدر مجموعها بمليار دولار، بواقع 500 مليون دولار لكل طرف، عاداً عملاق التكنولوجيا الصيني شريكاً موثوقاً به في مجال الخدمات السحابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية! تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية!
وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة اليمني الذي باع طفلته.. شاهد حديث البائع والمشتري ومحاولة حوثية لدفن الجريمة
مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً

قبل أن تذهب

تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان
تصاعد أزمة الشريط الحدودي الساخن مع بين إثيوبيا والسودان

اكتشف المزيد