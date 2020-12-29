دشنت مجموعة "STC" ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات بشكل متزامن في الرياض وجدة والمدينة المنورة، بهدف تمكين التحول الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما تهدف المراكز إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء.

وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط مع جاهزية للتوسع قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة STC ناصر الناصر، أن تدشين المراكز الضخمة للبيانات في المملكة سيعزز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي، وستمكّن التحول الرقمي للقطاعات الحكومية.

إلى ذلك، كشفت STC أنها ستستثمر 500 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في الخدمات السحابية.

وذكرت الشركة أنها ستنفذ خطتها بالتعاون مع كل من صندوق eWTP Arabia Capital وشركة Alibaba Cloud، وهي الذراع الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتقنية الرقمية لعملاقة التجارة الإلكترونية علي بابا.

ومن المتوقع أن تفتح Alibaba Cloud مركزها في العاصمة السعودية الرياض لتقديم خدمات أفضل للسوقين المحلي والإقليمي حيث سيكون مركزاً للتدريب والإدارة.

بدوره، اعتبر المهندس ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة STC الشراكة مع شركة علي بابا كلاود إنجازاً كبيراً يصب في جهود تحقيق "رؤية 2030"، مبيناً أن كلا الطرفين التزما بدفع استثمارات، يقدر مجموعها بمليار دولار، بواقع 500 مليون دولار لكل طرف، عاداً عملاق التكنولوجيا الصيني شريكاً موثوقاً به في مجال الخدمات السحابية.