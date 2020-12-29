أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن تنازل أغلب أعضاء مجلس الإدارة عن مكافأتهم للسنتين الماليتين الماضيتين 2018 و2019.

وقالت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إنه رغم موافقة الجمعية العامة للمساهمين على منح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018 والعام المالي 2019 قيمتها مليون ريال عن كل سنة من السنوات المذكورة، ونظراً للظروف المالية التي تمر بها الشركة فقد وافق جميع أعضاء المجلس على التنازل عن مكافأتهم عن العامين الماليين المذكورين ما عدا محمد عبدالرحمن اللحيدان.

وأضافت أنه بالتالي تنازل الأعضاء عن مبلغ 1.6 مليون ريال، ووافق على التنازل كل من الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس المجلس، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس المجلس، والدكتور خليل بن عبدالفتاح كردي، وسليمان بن عبدالله العمرو.

وفي سياق متصل، قالت "أميانتيت" في بيان منفصل، إن مجلس الإدارة في أول اجتماع له، وافق على تعيين الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وذلك بعد انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في 17 نوفمبر 2020.

وكانت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"، قد أعلنت عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2015 إلى 2018، والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن تلك السنوات بنحو 231.12 مليون ريال.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، مؤخراً، على تخفيض رأسمال الشركة والموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وأقرت الجمعية تخفيض رأس المال بنحو 24% ليصل إلى 200 مليون ريال عن طريق إلغاء 14 مليونا و450 ألف سهم، وذلك بهدف إطفاء 96,6% من الخسائر المتراكمة.

كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بنسبة 60% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال ليصل إلى 320 مليون ريال.